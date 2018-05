Flamengo encerra 17 anos de jejum no Brasileirão

Clube mais popular do Brasil, o Flamengo encerrou neste domingo um jejum de 17 anos sem ser campeão brasileiro. A última vez tinha sido em 1992, mas a longa espera acabou agora. Assim, os flamenguistas puderam comemorar o sexto título nacional, apesar de a CBF reconhecer apenas cinco conquistas - o Sport é considerado oficialmente o vencedor do campeonato de 1987.

Veja também:

Flamengo vence Grêmio e é campeão do Brasileirão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A trajetória vitoriosa do Flamengo no Brasileirão começou em 1980, com a geração de Zico, que tinha craques como Júnior e Andrade, entre outros - o técnico era Claudio Coutinho. A final daquele campeonato foi contra o Atlético-MG. No primeiro jogo, no Mineirão, vitória atleticana por 1 a 0. Na volta, no Maracanã, Nunes marcou dois gols na vitória flamenguista por 3 a 2, garantindo o título.

Depois de ser campeão da Libertadores e do Mundial em 1981, o Flamengo voltou a dominar o futebol brasileiro no ano seguinte, sob o comando do técnico novato Carpegiani. A base do esquadrão era a mesma do primeiro título e, assim como aconteceu em 1980, Zico foi o artilheiro da competição, com 21 gols.

A final contra o Grêmio foi equilibrada. Na primeira decisão, no Maracanã, Zico arrancou o empate com um gol aos 44 minutos da segunda etapa. No Olímpico, o empate sem gols obrigou a realização de um terceiro jogo, novamente em Porto Alegre. Dessa vez, o Flamengo triunfou por 1 a 0, com mais um gol decisivo de Nunes.

O Flamengo conquistou o terceiro título brasileiro em 1983, dirigido por Carlos Alberto Torres. Dessa vez, porém, não enfrentou tantas dificuldades na decisão como nos anos anteriores, mesmo perdendo a primeira partida da final para o Santos, por 2 a 1, no Morumbi.

No Maracanã, com 155.523 torcedores (maior público da história do Brasileirão), o Flamengo confirmou seu favoritismo com um triunfo por 3 a 0. O primeiro gol, de Zico, saiu no minuto inicial. Os outros dois foram feitos por Leandro e Adílio.

Em 1987, com a CBF sem recursos financeiros, as principais equipes brasileiras fundaram o Clube dos 13 e organizaram a Copa União, que representaria o Campeonato Brasileiro daquele ano. A CBF, porém, decidiu entrar na organização da competição, com a criação de três módulos. A Copa União era considerada o Módulo Verde, uma espécie de primeira divisão.

Além disso, a CBF definiu que os dois finalistas do Módulo Amarelo enfrentariam os dois primeiros colocados do Módulo Verde para definir o campeão brasileiro de 1987. Mas Flamengo e Internacional, que disputaram a decisão do torneio organizado pelo Clube dos 13, se recusaram a enfrentar Sport e Guarani.

A CBF, então, declarou que Flamengo e Inter estavam eliminados do campeonato. E organizou a decisão entre Guarani e Sport, os melhores do Módulo Amarelo. O time pernambucano venceu a disputa e foi apontado como campeão brasileiro de 1987. Mas a história consagrou o Flamengo como dono de fato do título daquele ano.

Polêmica à parte, o Flamengo daquele ano mesclava a juventude de promessas, como Jorginho, Leonardo, Zinho e Bebeto, com a experiência de atletas como Leandro, Edinho, Zico, Renato Gaúcho e Andrade. E contou com uma ascensão na reta final para ser campeão.

A equipe, dirigida por Carlinhos, não venceu nenhum dos dois turnos de sua chave, ambos ganhos pelo Atlético-MG, mas se classificou às semifinais por conta de sua campanha. E eliminou o time mineiro com duas vitórias, por 1 a 0 no Rio e por 3 a 2 no Maracanã. Na decisão, empate por 1 a 1 com o Inter, em Porto Alegre, e vitória por 1 a 0, no Maracanã, com o gol do título sendo marcado por Bebeto.

Assim como aconteceu em 1987, o Flamengo voltou a ser campeão brasileiro em 1992 com uma ascensão na reta final do torneio. Dessa vez, porém, o time, novamente dirigido por Carlinhos, não era tão técnico como o do título anterior. Mesclava promessas, como Júnior Baiano e Marcelinho Carioca, com jogadores experientes, como Zinho e Júnior.

Na fase semifinal, disputado em grupos de quatro equipes, o Flamengo passou pelo favorito Vasco, dono da melhor campanha. E na final, superou o também favorito Botafogo, decidindo o confronto no primeiro jogo com vitória por 3 a 0, com gols de Junior, Nélio e Gaúcho. A segunda partida da final, que terminou empatada por 2 a 2, com gols de Junior e Julio Cesar para o Flamengo, ficou mais marcada pela queda de uma grade da arquibancada, que causou a morte de três torcedores.

Depois disso, o Flamengo só voltou a comemorar o título brasileiro neste domingo, encerrando um longo jejum de 17 anos. E, pelo menos extraoficialmente, igualou o recorde do São Paulo com seis conquistas na história da competição.