Flamengo, enfim, paga atrasados O Flamengo deu um excelente incentivo aos seus jogadores para o clássico decisivo de domingo, contra o Botafogo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ao quitar nesta sexta-feira os dois meses de salários atrasados e o 13º de 2003. O pagamento só foi possível porque o clube acertou a renovação de seu contrato com a Petrobrás e, com isso, recebeu cerca de R$ 11 milhões, que estavam retidos pela empresa estatal. Desde o início do ano, a Petrobrás não repassou o valor mensal de R$ 1 milhão ao Flamengo, porque alegou estar impedida por lei, já que o clube tinha débitos fiscais com o governo federal. Reunido em Brasília com a administração da empresa, o presidente do Rubro-Negro, Marcio Braga, acertou a regularização da situação da agremiação e, com isso, o dinheiro foi repassado. "É uma motivação a mais que nós temos para o clássico e ficamos felizes com o esforço da diretoria", festejou Julio Cesar. "É bom puxar o extrato e ver o dinheiro lá na conta." Julio Cesar ainda fez um apelo para que a torcida compareça ao Maracanã para apoiar o time. De início, o Flamengo solicitou uma carga de 30 mil ingressos, mas a aumentou para 50 mil. O goleiro do time carioca enfatizou que a temporada de treinamentos em Volta Redonda, encerrada nesta sexta-feira à tarde, foi positiva. Neste sábado, o time realiza a última movimentação antes do clássico, na Gávea. "Foi um período muito bom. Todas as pessoas que estiveram aqui vieram nos prestigiar e esperamos que domingo seja assim", destacou o goleiro. "Todos podem ter a certeza de que nós, jogadores, vamos dar o máximo e fazer o possível para tirar o Flamengo desta situação (22º colocado na zona de rebaixamento da tabela de classificação, com 45 pontos)." O único problema para o clássico é o lateral-esquerdo Athirson. Ele sentiu dores na perna esquerda no treino desta tarde e os médicos do clube acreditam que possa ser um estiramento. Se Athirson não puder jogar, Roger será seu substituto.