Flamengo, enfim, vence a 1ª do ano Enfim, o Flamengo venceu. Pela primeira vez este ano, o Rubro-Negro obteve uma vitória: derrotou o Once Caldas por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, pelo Grupo 8 da Taça Libertadores da América. Apesar da goleada, a partida foi sofrível. A atuação do Flamengo não empolgou a torcida, que prometera uma trégua nos protestos contra o time e à diretoria do clube. Com o resultado, o Flamengo passou a dividir a segunda colocação do grupo, com três pontos, ao lado do Once Caldas e do Universidad Católica. O líder é o Olímpia, do Paraguai, que venceu nesta quarta-feira o Universidad Católica por 1 a 0. O Once Caldas, da Colômbia, ofereceu resistência ao Flamengo. Mais pelas falhas do time carioca que por méritos. O primeiro gol surgiu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Fernando, de cabeça, aproveitou cruzamento de Petkovic. Depois desse lance, o restante do primeiro tempo foi marcado por uma seqüência de erros das duas equipes. Logo no primeiro minuto da etapa final, Galván empatou, após falha de toda a defesa do Flamengo. Aos 21, Roma, que entrou no lugar de Petkovic, chutou forte de dentro da área e virou o placar. Aos 35, Andrezinho sofreu pênalti, cometido pelo goleiro Agustin. Juninho cobrou bem e ampliou: 3 a 1. Seis minutos depois, novamente Juninho, com um toque sutil, definiu a goleada. Flamengo 4 a 1. Pelo grupo 7 da Taça Libertadores, o Talleres venceu o Tuluá por 2 a 1. Vexame - À tarde, pelo Campeonato Carioca, o time B do Flamengo foi goleado pelo Americano, por 4 a 1, em jogo disputado no campo do Bangu. Agora, O Flamengo é o lanterna do primeiro turno do Carioca.