Flamengo enfrenta Friburguense para voltar ao G-4

O Flamengo voltará ao G-4 do Campeonato Carioca se vencer o Friburguense neste sábado, às 16 horas, no Engenhão. O time foi derrotado pelo Botafogo na rodada anterior, perdeu posições para Fluminense e Volta Redonda, e agora, em quinto lugar, busca a reabilitação.

Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer algumas mudanças na equipe para torná-la mais ofensiva. Ele escalou Eduardo da Silva na vaga de Alecsandro, barrado por deficiência técnica. O ataque, portanto, será formado por três jogadores - Gabriel e Marcelo Cirino completam o setor.

Na zaga, Samir, contundido, vai dar lugar a Bressan. No jogo com o Botafogo, Luxemburgo optou por um volante a mais, Jonas, que agora vai ser substituído pelo meia ofensivo Lucas Mugni.

As alterações também têm relação com a despedida de Leonardo Moura do clube. Ele atuou no clássico do fim de semana, enquanto Pará ocupou a lateral esquerda. Desta vez, Pará volta à posição de origem e Anderson Pico ocupa o lado esquerdo.

A partida será disputada no Engenhão por causa de punição imposta ao Flamengo pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10 mil, em razão da invasão de alguns torcedores do clube ao vestiário do Macaé, na primeira rodada do Carioca, em jogo disputado na cidade que leva o nome do clube do litoral norte do Estado.