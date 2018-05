Flamengo enfrenta o Grêmio para conquistar o título

Assim que sair do vestiário e pisar no gramado, o time do Flamengo verá que o cenário para a conquista está armado: estádio lotado, colorido em vermelho e preto, com mais de 90 mil bandeirinhas, 100 mil balões e chuva de papel picado. "Para mim, esse título não tem preço", disse o meia Petkovic, de 37 anos, um dos responsáveis pela ascensão da equipe e que pode anunciar sua aposentadoria se conseguir erguer a taça.

No Flamengo, o sentimento é muito extremado: ou é euforia excessiva ou depressão profunda, ou é o melhor time do mundo ou o pior. Por isso, a equipe sabe que um tropeço pode jogar fora um trabalho de uma temporada. A responsabilidade do elenco é proporcional à paixão da torcida pelo clube.

Ciente disso, o time saiu do Rio de Janeiro na quarta-feira, a fim de evitar o clima de oba-oba e trabalhar com tranquilidade, com alimentação e sono controlados. Refugiou-se na Granja Comary, em Teresópolis, tudo para não repetir o fiasco de 15 dias atrás, quando empatou com o Goiás, diante de um Maracanã lotado, deixou de alcançar a primeira posição e frustrou a todos.

Se a ideia era buscar a paz na região serrana, o tiro saiu pela culatra. A equipe não encontrou sossego durante os treinamentos. A estada do Flamengo na cidade foi marcada pela histeria incessante dos torcedores nos quatro dias de atividade.

"Estou ansioso e tenso para o jogo começar logo", disse o Imperador, recuperado de queimadura no pé esquerdo. Numa reação incrível no segundo turno, o Flamengo superou os principais rivais, muitas vezes fora de casa, e os matemáticos, que, em outubro, apontavam o clube com apenas 1% de chance ser campeão. Nas últimas 15 rodadas, a equipe venceu dez vezes e só perdeu duas. "Se Deus quiser, vai dar tudo certo", profetizou Adriano.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título