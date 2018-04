Flamengo enfrenta problemas no treino O técnico Ricardo Gomes não pôde avaliar o time titular do Flamengo no treino coletivo desta sexta-feira, o último antes do jogo com o Atlético-PR, domingo, em Curitiba. Ele teve vários contratempos com alguns importantes jogadores do elenco. O primeiro foi com o lateral Athirson, praticamente certo como substituto de Felipe, que vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Athirson levou uma pancada no treino e teve de sair de campo. No início da noite, ainda reclamava de muitas dores. O atacante Dimba também deixou o campo, por causa de dores musculares. Seu companheiro de ataque, Jean, nem chegou à Gávea. Teve um distúrbio gastrointestinal e ficou em tratamento em casa. Para piorar, o goleiro Julio Cesar foi obrigado a resolver um problema de última hora com o filho e também não participou do coletivo. "Temos de contar com esses imprevistos, faz parte do nosso ofício", comentou Ricardo Gomes.