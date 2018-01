Flamengo entra na briga por Romário O atacante Romário está com 37 anos, mas, mesmo assim, ainda desperta o interesse de vários clubes. Depois de Vasco e Fluminense, agora o Flamengo também entrou na disputa para contratá-lo. Nesta quarta-feira, o presidente flamenguista Hélio Ferraz confirmou que está negociando o retorno do jogador à Gávea. O dirigente do Flamengo revelou ter recebido um telefonema da Suíça, na última terça-feira, onde Romário está atualmente. De acordo com Hélio Ferraz, o clube foi procurado por uma empresa que tem o desejo de ver Romário novamente com a camisa flamenguista. "Há um interesse de um patrocinador que pagaria os salários do jogador. A ligação partiu da Suíça e até conversei com o próprio Romário", afirmou Hélio Ferraz, sem revelar o nome da empresa. "É a segunda vez que eles entram em contato com o Flamengo." Ainda segundo o dirigente, a dívida de cerca de R$ 20 milhões com Romário não seria um obstáculo para o retorno dele à Gávea. "Este assunto está praticamente resolvido. Ele quase foi solucionado numa outra negociação", revelou Hélio Ferraz, referindo-se ao retorno frustrado do jogador, no ano passado, quando o Conselho Deliberativo do Flamengo vetou o negócio e Romário acabou optando pelo Fluminense para disputar o Campeonato Brasileiro. Fluminense - O presidente David Fischel se considera tranqüilo em relação ao retorno de Romário. O dirigente não quis se pronunciar pessoalmente sobre o assunto e, por meio da sua assessoria, afirmou não ter ficado abalado com o interesse do Flamengo no atacante. "Acredito no que conversei com ele e o negócio será concretizado. Confio na palavra do Romário", disse David Fischel. A chegada de Romário ao Brasil está prevista para o dia 10 de junho.