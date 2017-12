Flamengo entusiasma Márcio Braga O presidente do Rubro-Negro, Márcio Braga, estava entusiasmado hoje pela manhã no Aeroporto Internacional do Rio, onde recebeu a delegação do clube, após o empate de quarta-feira (0 a 0) com o Cruzeiro em Minas Gerais. O dirigente elogiou a equipe, destacando o empenho demonstrado na partida. "O Flamengo está recuperando a alegria de jogar", disse. O lateral-esquerdo André e o volante Augusto Recife foram punidos com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e terão que cumprir suspensão. Portanto, não enfrentam o Figueirense no domingo, na Ilha do Governador. O técnico Andrade começa a definir o time titular no treino desta sexta-feira. O time deve ter a volta de Souza para enfrentar a equipe catarinense. Hoje, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou o atacante Fabiano Oliveira da seleção brasileira sub-18, que vai disputar um torneio no Japão, entre 15 e 19 de setembro. O atleta está nos planos de Andrade para a seqüência das partidas do Campeonato Brasileiro.