Flamengo esbanja confiança para a final de domingo

Ele, no entanto, fez questão de ressaltar que tal confiança em nada ter a ver com falta de respeito pelo adversário. "Eles querem apenas uma bobeira do time grande para conquistar o título. Mas aqui não vai ter isso. Não vamos dar mole para eles e vai ser como se fosse uma final de Copa do Mundo para nós também", ressaltou, contando as horas para a bola rolar no domingo.

Em preparação para o grande jogo, os jogadores do Flamengo fizeram um trabalho físico reforçado nesta terça-feira, no CT de Vargem Grande. Os atletas foram divididos em dois grupos. Alguns fizeram trabalho na academia, enquanto os demais realizaram um circuito físico no gramado.