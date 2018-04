Flamengo espera apoio da torcida para vencer o Atlético-PR

Com a batalha jurídica vencida e a presença da torcida garantida para a partida contra o Atlético-PR, dia 25, no Maracanã, o Flamengo se concentra agora nos assuntos de dentro de campo. O confronto pode definir a classificação do time para a Taça Libertadores com uma rodada de antecedência. Em caso de vitória dos cariocas e derrota do Cruzeiro para o Sport, na Ilha do Retiro, no mesmo dia, o Flamengo definiria a vaga antes da partida contra o Náutico, no Recife. "Tomara que a torcida bata mais uma vez o recorde de público do Brasileiro", deseja o lateral-direito Leonardo Moura. "Queremos dar a vaga na Libertadores de presente para eles nesse último jogo em casa. É importante retribuirmos tudo que a torcida fez pelo time". Um desfalque é garantido. Toró recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. O técnico Joel Santana tem a opção de recuar Renato Augusto e recolocar Maxi ou Obina ao lado de Souza, no ataque. Mas Cristian, outro volante, também corre o risco de ficar fora. O jogador, emprestado pelo Atlético-PR, só joga se o clube carioca depositar uma indenização na conta dos paranaenses.