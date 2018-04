Flamengo espera contar com Adriano ante Internacional O Flamengo vem embalado por uma invencibilidade de quatro partidas, incluindo três vitórias em casa, mas sofreu um susto às vésperas do confronto deste domingo contra o Internacional, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Adriano deixou o coletivo da última sexta-feira com dores na coxa direita e é dúvida. O prognóstico dos médicos, porém, é otimista.