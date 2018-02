Flamengo espera fechar com Tite hoje A diretoria do Flamengo espera anunciar ainda nesta quinta-feira a contratação do técnico Tite, que iria dirigir a equipe neste final de temporada, em substituição a Andrade. O acordo começou a ser costurado na noite de ontem em uma reunião em São Paulo, mas até o meio da manhã de hoje ainda não havia sido fechado. Uma nova reunião está em andamento e a qualquer momento o clube pode anunciar um acordo. Andrade deverá voltar a ser auxiliar. O Flamengo teria oferecido salários de R$ 100 mil ao treinador e um contrato com duração até o final de 2006. O Flamengo está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 20ª colocação, com 34 pontos somados em 32 jogos. A campanha do Rubro-negro só é melhor que Atlético Mineiro (32) e o lanterna Brasiliense (32). Mesmo que o acerto com Tite seja definido hoje, Andrade deve dirigir a equipe no clássico de sábado contra o Vasco. O novo técnico deve assumir a equipe apenas na segunda-feira.