Flamengo espera o reforço de Renato O empresário do meia Renato (Atlético-MG), Roberto Tibúrcio, confirmou nesta quinta-feira que a MSI, parceira do Corinthians, está tentando contratar o jogador com o objetivo de repassá-lo para o Flamengo. De acordo com o procurador, além da empresa do iraniano Kia Joorabchian, um fundo de investimento ucraniano está na disputa pelo atleta de 20 anos. ?A prioridade seria do Renato jogar no Flamengo, porque a MSI, que quer comprá-lo, disse que o repassaria para o clube carioca?, revelou o empresário Roberto Tibúrcio. ?E a tendência é a de que isso ocorra, porque jogar no Flamengo é o sonho do Renato. A situação está nas mãos do presidente do Atlético-MG, Ricardo Guimarães.? Enquanto não decide a contratação de Renato, o Flamengo tenta renovar o contrato dos jogadores do atual elenco. Nesta quinta-feira foi a vez do clube carioca fazer uma proposta para o zagueiro Renato Silva permanecer por mais um ano na Gávea. A princípio, o atleta aceitou a proposta, mas ainda depende do aval de investidores portugueses que detêm seus direitos federativos. Nesta sexta-feira, a expectativa no Flamengo será pela presença do novo técnico, Valdir Espinosa, que será apresentado à tarde.