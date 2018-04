Flamengo está cheio de confiança Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, com a derrota nos pênaltis para o Santos, o Flamengo saiu contente com a boa atuação na partida de quarta-feira, em Volta Redonda - empate por 2 a 2 no tempo normal. O diretor-técnico Júnior, por exemplo, garantiu estar otimista com o futuro do time no Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, o Flamengo ocupa a 18ª colocação no Brasileiro e luta contra o rebaixamento. Domingo, enfrenta um dos líderes do campeonato, o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. "A confiança hoje de que o time vai sair dessa situação é muito maior do que há dois meses. Jogar contra o Santos do jeito que atuou, dá um otimismo muito grande", destacou Júnior.