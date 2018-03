Flamengo está concentrado no clássico O técnico Celso Roth evitou comentar a decisão do colega Abel Braga de poupar os titulares do Fluminense no clássico com o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Flu está mais preocupado com o jogo de quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Ceará. "O Fluminense tem que saber o que vai fazer. Isso não é problema do Flamengo. Não vou dar opinião sobre isso", afirmou Celso Roth. "Eles não vão mudar a forma de jogar." Na opinião de Celso Roth, o Flamengo precisa primeiro pensar em si para depois falar sobre o adversário. "Temos que nos preparar bem, independentemente de quem vai entrar no Fluminense. O Flamengo vai buscar fazer um jogo com muita atenção e equilíbrio", avisou. No treino desta sexta-feira à tarde, na Gávea, Celso Roth comandou um trabalho tático. O desempenho dos titulares não o deixou satisfeito, mas também não o desanimou. "A gente sempre quer a perfeição, mas não estou preocupado. Nesse tipo de atividade, há desatenção e é claro que o treinador não quer que isso aconteça", explicou.