Flamengo está definido para domingo O Flamengo deixa amanhã a cidade de Paraíba do Sul, onde o clube fez a pré-temporada. O técnico rubro-negro, Carlos Alberto Torres, praticamente já definiu o time que estréia no Torneio Rio-São Paulo, no domingo, contra o Palmeiras. O treinador deve escalar como titulares os meias Juninho Paulista e Leonardo para a partida. A situação do meia Petkovic continua indefinida. O jogador treinou normalmente, mas sua escalação para a partida contra o time paulista ainda não está confirmada. Torres ficou animado com o toque de bola da equipe com os três jogando no meio.