Flamengo está fora da Libertadores O Flamengo nem precisou entrar em campo para dar adeus à Copa Libertadores 2002. A vitória do Once Caldas sobre o Olímpia, por 2 a 1, na terça-feira, pelo grupo 8, soterrou as chances do time carioca de brigar pela classificação à próxima fase do torneio. Mesmo faltando um jogo para o final da primeira fase - contra o Olímpia no dia 10 de abril - o rubro-negro não tem mais como alcançar a segunda colocação no grupo, já que Olimpia e Universidad Católica têm dois jogos a menos e enfrentam-se entre si. O Flamengo ocupa a lanterna com quatro pontos e está atrás do Once Caldas, com nove; do Olimpia, com sete; e do Universidad Católica, com seis. Somente os dois primeiros de cada chave garantem a classificação. O Flamengo é a segunda equipe eliminada da competição. A primeira foi o Sporting Cristal, do Peru, que ainda não conseguiu nenhum ponto no grupo 5.