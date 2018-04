Flamengo está muito perto de contratar meia argentino

RIO - Falta pouco para o Flamengo anunciar o meia argentino Lucas Mugni, de 22 anos. O diretor de futebol do clube, Paulo Pelaipe, afirmou no fim da tarde desta quinta-feira que o gerente jurídico André Galdeano está em Santa Fé, na Argentina, tratando os últimos detalhes da assinatura do contrato com o jogador.

"O Lucas vem para assinar um vínculo de quatro anos com o Flamengo. Ele é um jogador jovem e estamos investindo nisso, já está tudo encaminhado", relatou Pelaipe. O dirigente, no entanto, não quis revelar os valores da transação.

Caso a negociação se confirme, Mugni será o sétimo reforço do Flamengo para a temporada de 2014, o segundo estrangeiro. O meia argentino defendia o Colón, de Santa Fé, e é considerado uma promessa do futebol argentino. Inclusive chegou a ser convocado para o Superclássico das Américas de 2012. O jogador é canhoto e muito técnico e deve chegar ao clube rubro-negro carioca para disputar uma vaga no meio de campo com Elano e Carlos Eduardo.