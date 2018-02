Flamengo está perto de contratar Bolívar; Jônatas fica distante

O Flamengo está perto de alcançar uma de suas metas neste fim de ano: a contratação de um zagueiro para formar dupla com Fábio Luciano. Bolívar, ex-Internacional e atualmente no Monaco, da França, conseguiu sua liberação. "Conversei com o Ricardo Gomes (técnico do Mônaco) e ele queria que eu ficasse", revelou o jogador. "Mas expliquei meu desejo de voltar ao Brasil (por causa de sua filha de dois meses) e ele entendeu." Cobiçado também por Cruzeiro e Internacional, o zagueiro diz preferir atuar no Rio de Janeiro e disputar a Libertadores, o que coloca o Flamengo em posição de vantagem sobre os concorrentes. A confirmação da transferência de Bolívar para o Flamengo pode ser confirmada já nesta quinta-feira. O repatriamento do apoiador Jônatas, porém, ficou mais complicado. O jornal espanhol "Sport" divulgou que o Fluminense e o São Paulo também procuraram o Espanyol, interessados no jogador. Segundo o diário, o clube paulista leva vantagem e deverá pagar menos que os 2 milhões de euros que os espanhóis desembolsaram para tirar Jônatas do Flamengo.