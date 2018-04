Flamengo está perto de contratar meia Ramon, do CSKA

Depois de contratar Vágner Love, Fernando e Michael, a diretoria do Flamengo está perto de acertar com o meia Ramon, do CSKA, da Rússia. O jogador, de 21 anos, chegaria ao time com a missão de ser o substituto do veterano Petkovic, de 37 anos.

"São boas as possibilidades de eu acertar. A proposta é boa e tomara que o CSKA pense no meu futuro, na minha recuperação como jogador", comentou Ramon, nesta quinta-feira.

Caso a negociação seja efetivada, Ramon aliviaria Petkovic, que já não tem pique para jogar os 90 minutos. Além disso, seria uma boa opção para o técnico Andrade, que comandará o time em duas competições ao mesmo tempo: o Campeonato Carioca e a aguardada Copa Libertadores.

VENDA O Flamengo conseguiu o que pretendia e negociou o atacante Obina. O jogador acertou contrato por três temporadas com Atlético-MG. Bom negócio para todas as partes envolvidas. O Flamengo se livra de um jogador perseguido pela torcida e ainda receberá dinheiro que não veria caso deixasse o atual contrato com Obina expirar, ao fim do ano.

O Atlético-MG comprou 50% dos direitos de Obina por R$ 1,75 milhão, dos quais R$ 1 milhão entrarão nos cofres dos cariocas, que ainda receberão 30% de uma futura negociação envolvendo o atacante.