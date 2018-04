Flamengo está próximo de contratar o atacante Marcelo Moreno

RIO - O Flamengo deve anunciar em breve a contratação do atacante Marcelo Moreno para o restante da temporada. O jogador será emprestado pelo Grêmio, onde está afastado do elenco por polêmicas iniciadas com sua recusa em se transferir para o Palmeiras na negociação que levou o atacante Barcos para Porto Alegre. A chegada de Marcelo Moreno ataca uma das carências do elenco rubro-negro: a falta de centroavantes.

O contrato por empréstimo com o Flamengo terá uma cláusula que dará prioridade ao clube da Gávea em adquirir os direitos econômicos do atacante e poder assiná-lo por longa duração. Como a transação não foi oficializada, os valores também não foram divulgados.

O diretor de futebol Paulo Pelaipe ainda busca, pelo menos, mais quatro reforços para o Campeonato Brasileiro: um zagueiro, um lateral-direito e dois meias. A ideia é trazer nomes pouco conhecidos, mas com potencial para se destacar. Os rubro-negros observam clubes de menor expressão do Brasil e o mercado sul-americano.

Enquanto tenta se reforçar para a sequência do ano, o time segue na disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, enfrenta o Campinense, em Campina Grande, na Paraíba, na partida de ida da segunda fase. Em caso de vitória por mais de dois gols de diferença, o Flamengo se classifica sem a necessidade do segundo jogo.