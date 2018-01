Flamengo estréia cheio de problemas O Flamengo inicia nesta quarta-feira sua caminhada para a Tóquio, mas estréia cheio de problemas na Taça Libertadores da América, contra o Once Caldas (COL), às 21h40, em Manizales. O técnico João Carlos, que faz seu primeiro jogo na equipe, não escondeu sua preocupação com os desfalques e, principalmente, com a defesa. O Rubro-Negro tenta o segundo título da competição (foi campeão em 1981), que garante ao vencedor uma vaga para a decisão do título mundial no Japão. Sem o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan e o meia Juninho Paulista, todos na seleção brasileira, o técnico João Carlos precisou fazer várias modificações no Flamengo. Clemer, Valnei e Jorginho foram escolhidos, respectivamente, como substitutos desses atletas. Ciente da fragilidade da defesa rubro-negra, João Carlos fez críticas ao posicionamento dos jogadores e procurou orientá-los para que o problema fosse corrigido. "A prioridade será trabalhar nosso sistema defensivo. O Flamengo não pode continuar assim. Afinal, sofremos 13 gols em 4 jogos", disse o treinador, que ainda afirmou estar tranqüilo para sua estréia. Além dos problemas para escalar a equipe, a delegação do Flamengo foi surpreendida hoje com o cancelamento do vôo que levaria a delegação para a Colômbia. O Departamento de Aviação Civil (DAC) negou a permissão para que o avião da Força Aérea Argentina, fretado pelo clube, realizasse o transporte. Por causa do problema, a equipe que deveria viajar às 5h30, realizou um treinamento na Gávea às 7h, e embarcou somente à tarde, às 16h50, em um vôo comercial. O time brasileiro foi escalado com Clemer; Maurinho, Fernando, Valnei e Anderson; Leandro Ávila, Jorginho, Felipe Melo e Leonardo; Andrezinho e Leandro Machado. O Once Caldas deve jogar com Agustín Julio; Benalcázar, Viáfara, Foronda e Jorge Zapata; Raúl Marín, Pedro Alvarez, Padilla e Morantes, Léider Preciado e Galván. RODADA - A rodada desta quarta-feira da Libertadores terá ainda mais três jogos: América (MEX) x Talleres (ARG); M. Wanderers (URU) x Emelec (EQU) e Sporting Cristal (PER) x Nacional (URU).