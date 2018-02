Flamengo estréia com vitória de virada na Taça Rio Apesar de atuar com um time de reservas, o Flamengo estreou com vitória na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, e venceu, de virada, o Nova Iguaçu, por 2 a 1, nesta noite de sábado no Maracanã. Depois da conquista do título do primeiro turno e assegurado na decisão do Estadual, na quarta-feira, o técnico rubro-negro Ney Franco, optou por dar folga aos titulares, porque a prioridade do time passou a ser a Taça Libertadores da América. Com um time desentrosado, o Flamengo teve uma atuação discreta na primeira etapa e o gol de cabeça do atacante João Alex, do Nova Iguaçu, aos 37 minutos, foi o resultado da postura apática do rubro-negro que, do time titular, contou somente com o zagueiro Moisés. E, se não fosse a pouca qualidade técnica do time da Baixada Fluminense, poderia ter construído um placar mais favorável. Na segunda etapa, os jogadores do Flamengo apresentaram uma melhora no rendimento. O técnico Ney Franco fez três alterações na equipe e retirou o zagueiro Thiago, o meia Leandro Salino e o atacante Gérson Magrão para as entradas de Hélder, Advaldo e Toró. As mudanças deram resultado e o Flamengo virou a partida. Aos 17 minutos, o atacante Leonardo cabeceou a bola e empatou o confronto. Três minutos depois, ele voltou a marcar e assegurou a vitória rubro-negra, ao aproveitar um rebote e chutar sem defesa para o goleiro Diogo. Filha técnica Flamengo - Diego, Luisinho, Thiago (Hélder), Moisés e André; Jaílton, Leandro Salino (Advaldo), Léo Medeiros e Gérson Magrão (Toró); Juninho Paulista e Leonardo. Técnico - Ney Franco. Nova Iguaçu - Diogo; Schneider, William, João Paulo e Alan; Léo, Jorginho, Mário Cesar (Flávio Luis) e Robson Biúla (Alex Faria); Deni e João Alex . Técnico - Mário Coelho. Gol - João Alex, aos 37 minutos do primeiro tempo. Leonardo, aos 17 e 20 minutos do segundo tempo. Juiz - João Batista de Arruda. Cartão amarelo - Deni, Toró e Advaldo. Renda - R$ 46.430,00. Público - 4.194 torcedores pagantes. Local - Maracanã.