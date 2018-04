Flamengo estreia no Carioca ainda sem força máxima A base do elenco que foi campeão brasileiro no ano passado foi mantida, principalmente com Petkovic e Adriano. Além disso, chegou o reforço de Vágner Love. Por tudo isso, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca como favorito ao título, que seria seu quarto seguido. E o primeiro desafio será neste domingo, contra o Duque de Caxias, a partir das 17 horas, no Maracanã.