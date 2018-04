Flamengo estreia sua nova dupla de ataque

Não demorou tanto assim. Depois de acompanhar a longa novela da contratação de Vágner Love, o torcedor do Flamengo verá a estreia do reforço neste sábado, contra o Bangu, a partir das 17 horas, no Engenhão, na terceira rodada da Taça Guanabara. Mas ele não será a única atração: recuperado de uma queimadura no pé esquerdo, o atacante Adriano faz seu primeiro jogo na temporada, já formando a nova dupla de ataque flamenguista.

Aos poucos, o técnico Andrade vai montando o time que considera ideal para a disputa da Libertadores, que começa em fevereiro para o Flamengo. O meia sérvio Petkovic, por exemplo, deve começar o jogo deste sábado no banco de reservas, assim como já aconteceu na última rodada, pois ainda não está no melhor de suas condições físicas. Dos efetivamente titulares, o lateral-esquerdo Juan segue de fora, cumprindo suspensão relativa ao campeonato do ano passado. Até mesmo Leonardo Moura retoma seu posto na lateral-direita, após passar por uma cirurgia no nariz.

"Todo mundo conhece esses jogadores (Vágner Love e Adriano). Não preciso de um treino para falar deles", comentou Petkovic. "Vão dar muitas alegrias ao nosso torcedor", completou o meia sérvio, que conversou com Andrade sobre sua utilização no jogo deste sábado. Ele pediu ao treinador para entrar no decorrer da partida, mas se mostrou disponível até mesmo para começar como titular, caso o comandante assim decidir.

Na lateral-esquerda, Andrade deve optar por manter o destro Everton Silva, normalmente substituto de Leonardo Moura. Sem um reserva natural para Juan, o técnico é forçado a improvisar na posição. Na defesa, o zagueiro Álvaro volta a formar dupla com Ronaldo Angelim, com David indo para o banco de reservas depois de duas boas atuações na Taça Guanabara.

Enquanto isso, a diretoria do Flamengo continua trabalhando para reforçar o elenco. Nesta sexta-feira, depois de anunciar o acerto com o meia/lateral Michael, o clube fechou com o meia Ramon, do CSKA Moscou, da Rússia. O novo reforço flamenguista chega para dar um descanso para Petkovic, quando o sérvio acusar o desgaste pela sequência de jogos.