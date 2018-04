Flamengo estuda mandar jogos em Nova Iguaçu

A princípio, a ideia é expandir a capacidade do local de 5 mil para 25 mil pessoas, o que serviria para evitar os custos do Engenhão e futuramente, quando o Maracanã for reaberto, mandar os jogos de menor apelo. O negócio está sendo amarrado em parceria com a Traffic, que também trabalhou para trazer Ronaldinho Gaúcho para o Flamengo.

"O Flamengo sabe de todo o potencial que o Nova Iguaçu possui em termos de CT, estádio, e os dirigentes estão se movimentando. Imagino que estejam analisando todas as possibilidades", disse Fernando Gonçalves, diretor-executivo da Traffic. O clube rubro-negro deve procurar o Fluminense para alinhavar um parceria entre os clubes para diminuir custos.

Com 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - garantida, o Flamengo mandará o jogo contra o Resende no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, neste domingo, às 17 horas.