Flamengo estuda mercado para contratar Ao mesmo tempo em que age para renovar o contrato dos melhores jogadores, a diretoria do Flamengo também estuda o mercado para contratar reforços que cheguem para ser titular. Tudo isso com o aval do novo treinador do clube, Valdir Espinosa, que vai ser apresentado oficialmente nesta sexta, na Gávea. A prioridade, no momento, é renovar o contrato do zagueiro Renato Silva e do meia Renato. Mas o Flamengo também pensa em se reforçar. O zagueiro Fabiano Eller, atualmente no futebol turco, o lateral-esquerdo Juan, do Fluminense, o meia Renato, do Atlético-MG, e o volante Marabá, do Paysandu, podem ser contratados. A intenção da diretoria é definir o time antes mesmo do início da pré-temporada, no dia 3, na Granja Comary, em Teresópolis. Todos sabem, porém, que alcançar essa meta não é fácil.