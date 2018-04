Flamengo exalta patrocínio total de R$ 73 milhões na camisa

RIO - Uma longa busca terminou nesta terça-feira para o Flamengo, que anunciou a Caixa Econômica Federal como sua principal patrocinadora para a temporada. O acordo firmado com o banco valerá R$ 25 milhões por um ano, com opção de renovação até o fim do mandato do presidente Eduardo Bandeira de Mello, em 2015. O contrato ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Mas, como o órgão tem maioria da situação, é provável que passe.

"A camisa do Flamengo é a de maior valorização no futebol brasileiro, com um total de R$ 73 milhões (anuais)", destacou Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de marketing rubro-negro, referindo-se aos acordos com a Adidas (35,6 milhões em média por ano), da Peugeot (R$ 10 milhões em média) e da Tim (R$ 2,5 milhões).

Baptista fez questão de reforçar os números para refutar que o clube tenha assinado um contrato inferior ao da Caixa com o Corinthians, de R$ 30 milhões anuais. "Ainda há as variáveis do contrato."

A Caixa estampará sua logomarca na parte da frente do uniforme, com a Peugeot passando este mês para as costas. Um "X" também ficará no calção e nos ombros. O acerto entre o banco e o clube carioca só foi possível porque a nova diretoria conseguiu negociar as dívidas federais e obter as certidões negativas de débito.

"Esse namoro começou no dia 3 de janeiro. A primeira coisa que colocamos na mesa são as questões legais, as certidões. No início, não acreditava que chegaríamos em maio com isso resolvido", explicou Clauir Luis Santos, diretor executivo da Caixa. "É uma parceria para muitos anos. O contrato do Flamengo é idêntico ao do Corinthians, de 12 meses, renovável por mais 12."

Os dirigentes rubro-negros ainda tentam negociar um patrocinador para as mangas da camisa. O diretor de futebol Paulo Pelaipe espera anunciar oficialmente em breve a contratação do atacante Marcelo Moreno. O Flamengo aguarda apenas a solução para uma pendência entre o jogador e o Grêmio.

O clube confirmou o acerto com o meia-atacante Bruninho, do Atlético Sorocaba, por empréstimo. "O Bruninho está bem encaminhado, ele já tem um pré-contrato assinado. O caso do Moreno está 99,9% certo", disse o vice-presidente de futebol Wallim Vasconcelos.