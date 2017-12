Flamengo fará amistoso com Santa Cruz às 11 horas do dia 24 no Recife O Santa Cruz confirmou neste domingo que seu primeiro amistoso do ano será contra o Flamengo no próximo dia 24, às 11 horas, no Estádio do Arruda, no Recife. A partida marcará a volta da venda de bebida alcoólica nos estádios em Pernambuco.