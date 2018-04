Flamengo fará amistoso com Shakhtar Donetsk em janeiro

O Flamengo vai fazer um amistoso no dia 18 de janeiro contra o Shakhtar Donetsk, time ucraniano que tem uma legião de jogadores brasileiros - entre eles, estão o atacante Luiz Adriano e os meias Fred e Douglas Costa, que foram recentemente convocados para a seleção. O confronto está marcado para acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como parte da pré-temporada flamenguista.

Enquanto isso, a diretoria do Flamengo, em sintonia com a comissão técnica, busca reforços para a próxima temporada. Por enquanto, porém, o clube carioca tem sido discreto no mercado.

Nesta quinta-feira, dirigentes do clube estiveram na sede do Benfica, em Lisboa, para conhecer o programa de sócio torcedor do clube português - são 230 mil associados. A comitiva deve aproveitar a passagem pela Europa para tentar contatos com empresários locais, a fim de viabilizar alguma contratação para 2015.