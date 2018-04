Flamengo fará segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira que o duelo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo, no dia 23 de agosto, às 21h45, será realizado no Maracanã. A expectativa inicial era de que o jogo ocorresse no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, onde a equipe tem mandado suas partidas nos últimos meses - o time rubro-negro chama a arena de Ilha do Urubu.

"O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo x Botafogo, no próximo dia 23 de agosto, às 21h45, acontecerá no Maracanã. O Rubro-Negro volta ao estádio que abriu sua campanha na competição nacional contra o Atlético-GO, em maio", anunciou o Flamengo, em seu site oficial.

A decisão, segundo acrescentou o clube, foi pensada na enorme demanda por ingressos de sua torcida, assim como na busca do Flamengo para viabilizar ingressos mais baratos.

Para o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, essa presença maciça da torcida pode ser determinante à classificação. "A Ilha do Urubu continua sendo a nossa casa. Mas estamos falando de um clássico decisivo e com grande apelo de público. Queremos viabilizar a maior presença possível de rubro-negros e no Maracanã tenho certeza de que teremos o apoio em massa dos nossos torcedores. E isso sempre fez a diferença."

A primeira partida da semifinal será disputada na quarta-feira, no Engenhão, às 21h45. Além de Flamengo e Botafogo, também permanecem no torneio o Cruzeiro e o Grêmio, que disputarão a outra semifinal.