Flamengo faz a festa após a vitória A classificação para a final da Taça Rio, em jogo único, no domingo, foi bastante comemorada nesta terça-feira no Flamengo. Com sete jogadores revelados nas categorias de base do clube, a equipe rubro-negra derrotou na segunda-feira o Volta Redonda, por 1 a 0, em um Maracanã lotado. O poder de superação dos jovens atletas nos momentos decisivos tem sido enaltecido pelo técnico Cuca, que completou dez jogos à frente do time - perdeu apenas uma partida. Feliz com o desempenho dos jogadores, o técnico do Flamengo acha que a determinação demonstrada no jogo contra o Volta Redonda tem de se repetir no clássico contra o Fluminense, domingo, para que a equipe conquiste o título do segundo turno do Campeonato Carioca. "O Fluminense vem mostrando um futebol mais bonito e, por isso, não pode haver desatenção", declarou Cuca. Um dos destaques do Flamengo neste início de temporada, o meia Fellype Gabriel, de 19 anos, tem causado inquietação nos médicos do clube. Antes da semifinal da Taça Rio, ele havia sido substituído em duas partidas por causa de enjôos. Foi submetido a exames, que não apontaram qualquer tipo de doença. Na segunda-feira, contra o Volta Redonda, se sentiu mal no intervalo e não retornou para o segundo tempo. De acordo com os médicos do clube, Fellype Gabriel estava com febre. Ele não treinou nesta terça-feira na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, porque ainda se recupera de uma inflamação na garganta. Justiça - Mas nem tudo é motivo de festa no Flamengo. O zagueiro Júnior Baiano, o meia Adrianinho e o volante Renato vão ser julgados quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio. Os dois primeiros foram expulsos no clássico contra o Vasco e o ex-jogador do Corinthians, contra o Friburguense. Caso a pena seja superior a uma partida, os três jogadores podem ficar fora do confronto contra o Fluminense, domingo, pela final da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca.