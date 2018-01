Flamengo faz experiências no time Após a vitória, por 1 a 0, no amistoso de sábado contra o Tupi, o Flamengo volta a treinar nesta segunda-feira e o técnico Celso Roth fará experiências no time para encontrar a formação ideal que enfrentará o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como tem uma semana para "montar? a equipe, o treinador disse não estar preocupado, apesar da necessidade de ter que atuar com uma nova armação tanto defensiva quanto ofensiva. O ataque será o setor que mais sofrerá modificações, já que Obina, suspenso, e Jean, que ainda se recupera do desmaio no clássico contra o Flamengo, não poderão atuar. Bruno Mezenga e Geninho deverão ser os escolhidos para ocuparem as vagas. Na defesa, apesar da nova formação, Roth poderá promover a estréia de Fernando, contratado recentemente para reforçar a equipe, no lugar de Henrique, que cumpre suspensão automática. O estreante formará o trio defensivo rubro-negro com Fabiano e Júnior Baiano.