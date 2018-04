Flamengo faz protesto formal na CBF contra árbitro

RIO - A revolta dos jogadores do Flamengo e do técnico Vanderlei Luxemburgo com a arbitragem na derrota para o Coritiba por 2 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, chegou à direção do clube. Nesta segunda-feira, o diretor de futebol Luis Augusto Veloso revelou que enviará uma representação à CBF contra o árbitro Jailson Macedo Freitas.

A principal reclamação flamenguista é de um suposto pênalti não marcado sobre o meia Ronaldinho Gaúcho, que foi calçado pelo defensor do Coritiba quando finalizaria a gol, no final do primeiro tempo. No entanto, o Flamengo não comentou que a posição do seu jogador no lance era irregular, o que também foi ignorado pela arbitragem.

"Contra o Grêmio sofremos um gol no final do primeiro tempo e eles vieram para cima no segundo. Acabamos perdendo o jogo. E isso poderia ter acontecido a nosso favor no jogo de ontem (domingo). Se a penalidade fosse marcada e convertida, a história poderia ser outra. Além disso, o árbitro foi conivente com o jogo faltoso do Coritiba", disse Luis Augusto Veloso, lembrando da derrota por 4 a 2 para o Grêmio, quando a equipe carioca levou a virada.

Esta não é a primeira vez que o Flamengo reclama da arbitragem neste Campeonato Brasileiro. O clube também enviou uma representação à CBF pelos supostos erros do árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota para o Avaí, por 3 a 2, no dia 31 de agosto. Antes, em 14 de agosto, os jogadores ficaram revoltados com a atuação de Heber Roberto Lopes no empate por 2 a 2 contra o Figueirense.

A derrota do último domingo foi muito lamentada pelos flamenguistas por ter afastado a equipe da briga pelo título brasileiro. O Flamengo é sexto colocado, com 55 pontos, seis atrás do líder Corinthians, e deve mesmo se contentar com a briga pela vaga na Libertadores.