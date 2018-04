Flamengo faz último treino e viaja a Brasília para enfrentar o Atlético-MG

Após aquecimento com exercícios de passe e movimentação, o elenco fez o treino tático. O técnico Zé Ricardo exigiu exercícios específicos de construção de jogadas e posicionamento. Depois, os atletas ensaiaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Para finalizar, fizeram trabalho em campo reduzido.

Para a partida diante do Atlético, o Flamengo terá os desfalques do meia Alan Patrick, lesionado na coxa direita, do lateral-direito Rodinei e do meia Ederson, também machucados. Além deles, o centroavante peruano Paolo Guerrero cumpre suspensão automática.

Após ser goleado por 4 a 0 pelo Corinthians na última rodada, o Flamengo busca se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores. O time de Zé Ricardo ocupa a sétima posição, com os mesmos 20 pontos do Atlético, que é o nono colocado e vem de empate por 1 a 1 com o Figueirense.