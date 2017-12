Flamengo fecha 1ª rodada da Copinha e vence o Red Bull Brasil

O Flamengo encerrou a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória na noite deste domingo. Em Mogi das Cruzes, o time carioca derrotou o Red Bull Brasil, por 2 a 1. O jogo foi equilibrado e terminou sem gols no primeiro tempo.

O Flamengo saiu na frente com Lucas Paquetá no primeiro minuto da etapa final. Depois foi pressionado e passou a usar os contra-ataques. Desta forma, ampliou o placar, aos 37 minutos, com Felipe Vizeu. O time de Campinas ainda diminuiu aos 45 minutos, num toque de cobertura de Alisson.

Apesar do triunfo, o Flamengo não conseguiu assumir a liderança do Grupo 24. Isto porque, no outro jogo da chave, o Palmeira de Goianinha-RN goleou o União Mogi, por 4 a 0. Flamengo e Palmeira se enfrentam, na próxima terça-feira, às 19 horas, pela segunda rodada.

PAULISTA

O único paulista em campo na noite deste domingo foi o São José FC - antigo Joseense. No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o time do Vale do Paraíba ficou no empate com o Estanciano-SE, por 1 a 1.

Desta forma, o Grupo 25, do Palmeiras, tem os quatro times com um ponto. O time da capital sofreu para empatar com o Sampaio Corrêa, por 2 a 2, reagindo nos últimos minutos após estar perdendo por 2 a 0.

Com gol salvador aos 49 minutos do segundo tempo, o Figueirense conseguiu estrear com vitória ao derrotar o Fast Club-AM, por 2 a 1, em Taboão da Serra, pelo Grupo 18. O Vitória, por outro lado, não passou de um empate com o Rondonópolis-MT, por 1 a 1, no José Liberatti, em Osasco.

Confira os jogos da primeira rodada:

Grupo 18

Figueirense 2 x 1 Fast Club-AM

Grupo 19

Vitória 1 x 1 Rondonópolis-MT

Grupo 22

Desportiva Paraense-PA 1 x 2 Araxá-MG

Grupo 24

União Mogi-SP 0 x 4 Palmeira de Goianinha-RN

Flamengo 2 x 1 Red Bull Brasil

Grupo 25

São José FC-SP 1 x 1 Estanciano-SE