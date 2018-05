Flamengo fecha acordo para ter Estádio Luso-Brasileiro como casa em 2017

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que já tem uma casa garantida para mandar seus jogos em 2017. O clube rubro-negro acertou contrato com a Portuguesa-RJ para atuar no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, que está sendo palco do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O local inclusive está sendo chamado pelo clube alvinegro como "Arena Botafogo".

O contrato seria válido por três anos e garantiria exclusividade ao Flamengo, numa jogada que afeta diretamente o Botafogo e o Fluminense. Ao garantir o Luso-Brasileiro para si, o Fla obriga os rivais a buscar outras alternativas para partidas de menor apelo de público.

O Fla, porém, ainda negocia para continuar jogando no Maracanã. Ao fechar com o Luso-Brasileiro, ganhar poder de barganha. "Este foi um movimento muito importante porque garante ao Flamengo um estádio para realizar suas partidas, independente do que vier a acontecer com o Maracanã ou do nosso projeto para ter um estádio próprio de grande porte", comentou o presidente do Fla, Eduardo Bandeira de Mello.

Flamengo e Portuguesa-RJ não entraram em detalhes sobre investimentos a serem feitos no Luso-Brasileiro. O estádio tem capacidade de público para cerca de 16 mil torcedores. Exceto os três jogos que fez no Brasileirão, o Fla não reuniu mais do que 8 mil pagantes em partidas disputadas no estado do Rio.