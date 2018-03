Flamengo fecha preparação para jogo com América-MG e viaja com apenas 2 titulares

O Flamengo fechou na manhã desta quarta-feira, na Gávea, a sua preparação para o jogo contra o América-MG, nesta quinta, às 21h30, no Bezerrão, no Gama (DF), pela Copa da Primeira Liga. E o técnico Zé Ricardo confirmou a presença de apenas dois titulares na lista de 20 nomes relacionados para o confronto.

Apenas o goleiro Alex Muralha e o atacante Everton foram convocados para a partida na qual o treinador optou por poupar titulares visando o duelo contra o Madureira, domingo, às 17 horas, quando irá tentar confirmar a liderança do Grupo B da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca - o adversário está dois pontos atrás e também almeja o topo.

O Flamengo já está classificado para as semifinais da Taça Guanabara, mas quer avançar ao próximo estágio da competição com 100% de aproveitamento, depois de acumular quatro vitórias em quatro jogos até aqui na competição estadual. Assim, poderá levar uma vantagem importante para buscar o título desta fase.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem contar com nove de seus atuais titulares, o Flamengo deverá ser escalado com a seguinte formação nesta quinta: Alex Muralha; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo, Cuellar e Adryan; Berrío, Everton e Leandro Damião.

Com esse time quase todo reserva, o Flamengo defenderá nesta quinta-feira a condição de líder do Grupo B da Copa da Primeira Liga, na qual tem três pontos, dois à frente do vice-líder América-MG. Esse confronto foi antecipado, pois é válido pela terceira rodada do torneio, no qual o time rubro-negro voltará a atuar depois na próxima quarta-feira, contra o Ceará, pela segunda rodada.

Confira os relacionados do Flamengo para o jogo desta quinta-feira:

Goleiros - Alex Muralha e Thiago.

Laterais - Rodinei, Renê e Moraes.

Zagueiros - Juan, Donatti e Léo Duarte.

Volantes - Cuéllar, Márcio Araújo, Ronaldo e Jean Lucas.

Meias - Lucas Silva, Adryan, Cafu e Everton.

Atacantes - Gabriel, Berrío, Loran e Leandro Damião.