Flamengo fecha turno com 100% e enfrentará Botafogo na semifinal da Taça Rio

Com o Flamengo já classificado em primeiro lugar no Grupo A, era o Resende que tinha a obrigação de buscar a vitória, no confronto deste domingo, em Macaé, pela última rodada da Taça Guanabara. Mas o time rubro-negro manteve os 100% com uma suada vitória por 1 a 0 em tarde de futebol pífio. O grande jogo da rodada, na verdade, foi Nova Iguaçu 3 x 5 Boavista, resultado que eliminou o Resende e classificou o time de Saquarema para o confronto com o Fluminense pelas semifinais - O time da Gávea irá encarar o Botafogo na outro jogo que valerá vaga na final.

O forte calor foi traduzido em campo por uma partida de ritmo lento, de pouquíssimos lances de perigo. Os rubro-negros tinham imensa dificuldade em superar a marcação adversária e o primeiro chute a gol veio apenas aos 35 minutos, com Leonardo Moura. Eduardo fez boa defesa.

O Resende, por sua vez, não pressionava da maneira que se esperava de uma equipe que precisa da vitória para garantir a classificação para as semifinais.

Em jogada ensaiada aos 42, Thiago Neves rolou para Ronaldinho Gaúcho cruzar com perigo. Muito pouco para os primeiros 45 minutos.

A partida continuou extremamente arrastada na segunda etapa. O Resende quase saiu na frente aos 13, em chute de Marcel. Mas foi o único avanço da equipe antes dos minutos finais, quando teve de pressionar em busca do empate para buscar a classificação.

O gol flamenguista veio aos 31. Fernando lançou Fierro, que cruzou rasteiro para Devid escorar para as redes. A partir daí, o Flamengo passou a administrar a vitória, enquanto o adversário pouco arriscava, mais preocupado em evitar o segundo gol que o eliminaria.

Quando veio a notícia do quarto gol do Boavista, a equipe alvinegra tentou avançar, mas coube ao Nova Iguaçu diminuir a diferença para 4 a 3 e voltar a colocar o Resende nas semifinais. Com a partida terminada, os jogadores do Resende se desesperaram ao saber que o Boavista fizera o quinto gol e avançara para o confronto com o Fluminense.

FLAMENGO - 1 - Felipe; Jean, David e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Willians (Fierro), Fernando, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho (Muralha) e Marquinhos (Negueba); Deivid. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

RESENDE - 0 - Eduardo; Wellington, Anderson Conceição e Rogério; Gabriel, Leo Silva, Ramon, Valdeir (Leozinho) e Kim; Alexandro e Marcel (Elias). Técnico - Paulo Campos.

Gol - Deivid, aos 31 minutos do segundo tempo; Cartão amarelo - Willians; Árbitro - Marcelo de Lima Henrique; Renda e público - não disponível; Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).

