Flamengo: Fernando detona Andrade O zagueiro Fernando, do Flamengo, não hesitou nesta quinta-feira em criticar o técnico Andrade, que o barrou para o jogo de domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada: ?Ele teria sido mais honesto se tivesse falado que não gostou do meu rendimento na parte técnica?. A indignação do defensor era grande. Ele achou injusto o técnico pôr em sua conta os cinco gols sofridos pela equipe rubro-negra nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ? contra Fluminense (2 a 2) e Corinthians (3 a 1). ?Foi injusto pela forma como ele falou. Dizer que estou saindo porque o time levou muitos gols, eu não entendo e não aceito. Se for assim, todo mundo tinha que sair?, desabafou Fernando, para em seguida completar: ?Mas sou funcionário do Flamengo e tenho que acatar ordens?.