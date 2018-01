Flamengo: festa do título está pronta O Flamengo já providenciou uma grande festa para comemorar o título da Copa dos Campeões. Antes mesmo de se conhecer o resultado da partida final da competição, esta noite, com o SãoPaulo, os dirigentes do clube carioca já organizaram uma carreata para amanhã à tarde, do Aeroporto Internacional Tom Jobim até a sede do Flamengo, na Gávea, com direito a desfile dos ?campeões? em carro aberto do Corpo de Bombeiros.