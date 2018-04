Flamengo fica perto de contratar Elano, Leo e Feijão

RIO - O ritmo lento de contratações do Flamengo - que até o momento só anunciou o acerto com Everton, do Atlético-PR - pode ganhar um incremento considerável esta semana. O clube está em tratativas avançadas com três jogadores, sendo que faltam apenas detalhes para o anúncio oficial de pelo menos dois deles.

O lateral-direito Leo, que pertence ao Vitória, deve ter 50% de seus direitos econômicos adquiridos pela equipe carioca. O jogador teve bom desempenho na temporada passada defendendo o Atlético-PR, que também deseja o ala. Mas a proposta da equipe paranaense é inferior à do Flamengo, e o destino de Leo deve ser mesmo o Rio. Se for confirmado, ele disputará posição na equipe com Léo Moura, que nesta terça-feira assinou a renovação de seu contrato até o fim do ano.

Outro que deve acertar com o clube da Gávea é o volante Feijão, do Bahia, que será trocado pelo atacante Rafinha pelo período de um ano. A transação foi dada como certa no fim de 2013 e cancelada na semana passada, mas nesta terça-feira os clubes chegaram a um acordo. Feijão deve chegar ao Rio até sexta-feira.

Quem também está próximo do clube é o meia Elano. O jogador tem contrato com o Grêmio até o fim do ano, mas está fora dos planos da equipe gaúcha. O Flamengo se reapresenta para a temporada de 2014 nesta quarta-feira à tarde, no Ninho do Urubu.