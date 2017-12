Flamengo fica sem Fábio Baiano O meia Fábio Baiano sofreu entorse no tornozelo direito no jogo com o Bahia e vai desfalcar o Flamengo na partida de domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Ele será substituído por Jonathas. "No momento de recuperação da equipe, não queria ficar fora. Só me resta torcer pelos colegas", resignou-se o jogador. O clima na Gávea era de otimismo nesta sexta-feira, depois da goleada por 6 a 0 sobre o Bahia. E o técnico Oswaldo de Oliveira pediu o apoio da torcida nas próximas rodadas. Ele está invicto desde que assumiu o Flamengo, com duas vitórias e dois empates.