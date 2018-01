Flamengo fica sem Felipe por 15 dias O meia Felipe ficará afastado do Flamengo por no mínimo 15 dias, por causa de uma inflamação no púbis. Com a constatação do problema, nesta sexta-feira, feita pelo médico rubro-negro José Luiz Runco, o jogador realizará um tratamento de radioterapia. O outro problema para o técnico Oswaldo de Oliveira foi a ausência do atacante Edílson do penúltimo treino para a partida contra o Paraná, neste domingo. Edílson viajou na manhã de quinta-feira para Salvador, por causa de um acidente automobilístico sofrido por sua mulher, Ivana. Ela capotou com o carro, sofrendo fraturas nas pernas e nos braços. A expectativa é a de que o atleta se reapresente neste sábado e enfrente os paranaenses.