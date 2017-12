Flamengo foge do contato com a torcida A diretoria do Flamengo proibiu a presença de torcedores no primeiro treino da equipe em Volta Redonda, nesta quarta-feira, na preparação para o clássico de domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. Para justificar o ato, os dirigentes alegaram que a intenção foi a de preservar o trabalho dos jogadores e do técnico Andrade. Apesar da polêmica medida, o técnico Andrade apoiou a decisão. Ele revelou seu medo de que a torcida voltasse a protestar e a incomodar os jogadores, como aconteceu no domingo, no desembarque da delegação no Rio, após a derrota para o Atlético-MG. Os torcedores estão revoltados com a situação do Flamengo, seriamente ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Eu não sei se eles (torcedores) querem colaborar ou protestar. Não é a hora certa para vaiar ninguém. Talvez amanhã ou na sexta-feira vamos abrir o portão", revelou Andrade. "Mas o clima está tranqüilo e sinto os atletas mais atentos para o jogo contra o Botafogo." Por causa das chuvas em Volta Redonda, o Flamengo não pôde treinar no estádio Raulino de Oliveira, que estava com o gramado ruim. A equipe foi forçada a utilizar o campo de uma empresa local. O meia Zinho afirmou que a equipe já superou os problemas e todos estão concentrados na partida contra o Botafogo. "Agora, o que nos interessa é vencer esse jogo e iniciar o trabalho que vai tirar o Flamengo dessa situação", disse o jogador. "Nada mais importa, temos um pacto com a torcida e vamos dar tudo para vencer essa partida, fundamental para a grande arrancada."