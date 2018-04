Flamengo fomenta polêmica do troféu Copa Brasil

A picuinha entre Flamengo e São Paulo sobre quem é o primeiro time cinco vezes campeão brasileiro não terá fim tão cedo. Em solenidade na sede carioca da Caixa Econômica Federal, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, reiterou que o troféu Copa Brasil - que deveria ser entregue em definitivo ao primeiro clube a conquistar, de forma alternada ou não, cinco títulos de campeão brasileiro - por direito pertence à sala de troféus da Gávea. Veja também: Leia a íntegra da carta do Flamengo ao São Paulo pela taça Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo Presidente do São Paulo não abrirá mão da 'taça das bolinhas' Sport entra na discussão e diz que é o campeão brasileiro de 87 "O Brasil inteiro sabe que o Flamengo é o primeiro pentacampeão brasileiro", disse Márcio, frisando que cabe ao São Paulo, caso receba o troféu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), repassar a peça ao clube carioca. O Flamengo foi campeão nacional em 1980, 1982, 1983, 1987 e 1992. A CBF, porém, não reconhece o título de 1987, quando Flamengo e Internacional disputaram a final da Copa União e deveriam, de acordo com a entidade, fazer um quadrangular com Sport e Guarani, finalistas do Módulo Amarelo, correspondente à Segunda Divisão. Os principais clubes do país rejeitaram o regulamento, formaram o Clube dos 13 e organizaram a Copa União, cujo vencedor seria decretado legítimo campeão brasileiro. Márcio Braga diz que o clube não tomará nenhuma providência legal para obter a tal taça, apesar do clube já ter notificado extrajudicialmente o São Paulo para que repasse o troféu ao Flamengo. Os paulistas já afirmaram que vão ficar com a peça, atualmente em um cofre na sede da Caixa. "O Flamengo não tem que tomar nenhuma providência. A CBF, por força da opinião pública, será obrigada a reconhecer o título de 87". Perguntado por que o clube não havia solicitado o troféu Copa Brasil durante os 15 anos que separaram o título rubro-negro de 1992 à conquista paulista deste ano, Márcio confessou desconhecer seu paradeiro. "Eu nem sabia mais da existência desse troféu. A última vez que o vi foi na mão do Júnior (capitão do time de 92). Quero saber como é que ele foi sair das mãos do Júnior para os cofres da Caixa". Parceiro na luta pela Timemania, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas foi incisivo sobre a polêmica. "O Flamengo é pentacampeão brasileiro, todo mundo sabe. O resto é brincadeira. Se o problema for a taça, fazemos uma vaquinha e compramos outra para o Fla. O futebol brasileiro tem coisas mais importantes a discutir", decretou Bebeto. Já o vice-presidente do Vasco, Amadeu Pinto da Rocha, acirra a rivalidade com o Flamengo. "Na minha opinião, vale o que está escrito. O Sport é o campeão. Mas não falo pelo Vasco, nem sei a visão do Eurico sobre o assunto", disse, referindo-se ao presidente do clube, Eurico Miranda, que está na Europa. Os atritos e provocações (os jogadores do Flamengo entraram em campo no domingo usando uma camisa com a inscrição Mengão é penta, depois que os são-paulinos lançaram uma camiseta comemorativa com a legenda 'Penta único') não vão ficar por aí. Torcedores do Flamengo organizam, através de um site de relacionamento na internet, uma manifestação contra a CBF quando da entrega do troféu ao São Paulo.