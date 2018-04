Flamengo ganha a terceira seguida Em um jogo burocrático e de poucas emoções, o Flamengo derrotou o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca conseguiu seu terceiro triunfo consecutivo na Nacional e totalizou 32 pontos, enquanto a equipe baiana permanece com 30. O gol do Flamengo aos 9 minutos do primeiro tempo deu a ilusão a seus torcedores de que a vitória seria fácil, por uma ampla vantagem. A facilidade inicial com que o time da casa atacou foi tanta que o zagueiro André Bahia inaugurou o marcador, sozinho na marca do pênalti, aproveitando um escanteio cobrado pelo meia Zinho. Mas, após o gol, o Flamengo voltou a cometer os mesmos erros que têm caracterizado o time neste Campeonato Brasileiro. Dificuldade para criar jogadas ofensivas, passes errados e a desatenção da defesa por pouco não impediram a concretização da vitória flamenguista. O triunfo do Flamengo somente foi facilitado porque o Vitória não teve capacidade técnica para aproveitar os erros do adversário. O time baiano ainda arriscou vários chutes de fora de área, com o meia Cleber e o atacante Obina, mas todos sem sucesso. Até os 43 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Felipe defendeu uma bola cruzada pela direita pelo lateral China, ela bateu no corpo do zagueiro Alex Silva, do Vitória, e entrou no gol, aumentando a vantagem do Flamengo e encerrando o placar em 2 a 0.