Flamengo ganha de virada e faz a festa no Maracanã

Depois de 17 anos, o torcedor do Flamengo voltou a comemorar um título do Campeonato Brasileiro. Numa tarde de domingo memorável no Estádio do Maracanã, o time carioca derrotou o Grêmio por 2 a 1, e terminou o Brasileirão com 67 pontos - dois a mais do que o Internacional, que bateu o Santo André e acabou com o vice-campeonato.

A campanha do Flamengo no campeonato foi surpreendente. Depois de um primeiro turno cheio de problemas, a equipe encontrou o caminho das vitórias. O técnico Andrade, que assumiu o lugar de Cuca em julho, foi um dos grandes nomes do time carioca ao lado do atacante Adriano e do meia Petkovic.

O Rio de Janeiro não ganhava um título nacional havia nove anos. A conquista do Flamengo ainda acabou com uma hegemonia do Estado de São Paulo, que havia ganhado as últimas cinco edições do Brasileirão.

O jogo deste domingo colocou à prova o coração do torcedor do Flamengo. Apesar de entrar com apenas três titulares, o Grêmio deu muito trabalho no primeiro tempo. O time gaúcho se aproveitou do nervosismo rubro-negro para abrir o placar aos 21 minutos, com Roberson, que teve liberdade após escanteio para finalizar na grande área.

O Flamengo sentiu o gol e demonstrou afobação. Mesmo assim, o empate ainda foi conquistado na etapa inicial. Aos 29 minutos, Petkovic cobrou escanteio. Zé Roberto e Adriano não conseguiram finalizar. A bola sobrou para o zagueiro David, que encheu o pé no canto para marcar. O defensor só foi escalado por conta da suspensão do titular Álvaro.

Na volta para o segundo tempo, uma situação inusitada. Os cerca de dois mil torcedores gremistas passaram a torcer pelo Flamengo. E a torcida carioca, por sua vez, gritou "Grêmio" no retorno do time gaúcho. Naquele momento, o Inter estar vencendo o Santo André e conquistando o titulo com o empate no Maracanã.

O Flamengo apresentou mais atitude no segundo tempo e sufocou o Grêmio. O gol da virada saiu aos 24 minutos da etapa final. Em cobrança de escanteio de Petkovic, o zagueiro Ronaldo Angelim apareceu bem colocado e desviou de cabeça para o fundo da meta de Marcelo Grohe.

Com o 2 a 1 no placar, a torcida rubro-negra foi ao delírio e iniciou a festa de comemoração do título ainda antes do final da partida. Ao apito final, os jogadores se abraçaram e foram comemorar o titulo com os torcedores. O Maracanã tremeu de alegria com o coro: "é campeão".

FLAMENGO 2 x 1 GRÊMIO

Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Airton, Toró (Everton), Willians e Petkovic (Fierro); Zé Roberto (Kléberson) e Adriano. Técnico: Andrade

Grêmio - Marcelo Grohe; Mário Fernandes, Léo e Willian Thiego; Fábio Santos, Adílson (Mithyue), Douglas Costa, Túlio e Lúcio; Maylson e Roberson (Bergson). Técnico: Marcelo Rospide

Gols - Roberson, aos 21, e David, aos 29 minutos do primeiro tempo; Ronaldo Angelim, aos 24 minutos do segundo tempo

Árbitro - Héber Roberto Lopes (Fifa)

Cartões amarelos - David e Williams (Flamengo); Douglas Costa, Marcelo Grohe, Lúcio e Adilson (Grêmio)

Renda - R$ 2.030.430,00

Público - 78.639 pagantes (84.848 presentes)

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro