Flamengo ganha do Botafogo de virada Com raça, na base da valentia e da superação. Foi assim que o Flamengo venceu neste domingo o Botafogo por 3 a 1, de virada, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Para se ter idéia, o time da Gávea atuou com um atleta a menos desde os 35 minutos de jogo. Logo em seguida, o Botafogo marcaria o primeiro gol, com Alex Alves, aproveitando-se da expulsão do zagueiro Rodrigo e da demora na substituição do Flamengo para reestruturar a defesa.