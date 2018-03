Flamengo ganha e fica a um empate do título A fácil vitória, por 2 a 1, sobre o Vasco, deixou o Flamengo em vantagem na decisão do título do Campeonato Carioca, após a primeira partida da final realizada neste domingo à tarde, no Maracanã. No próximo domingo, um empate será o suficiente para o Rubro-Negro ser o campeão. Já os vascaínos precisarão vencer por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato estadual ou por pelo menos um gol para provocar a decisão por pênaltis. Desde o início da partida, o Flamengo foi superior ao Vasco, que com uma postura defensiva optou por esperar o adversário em seu campo e explorar os contra-ataques. Mesmo com uma marcação individual feita pelo volante Ygor, o meia Felipe foi o destaque rubro-negro, sendo o responsável pela criação das jogadas de ataque. No primeiro gol do Flamengo, Felipe pela direita tocou a bola para o meia Ibson, que, impedido, cruzou para a pequena área, e o lateral-direito Rafael chutou forte e abriu o marcador, aos 31 minutos. Um minuto depois, o árbitro Luiz Antônio Silva Santos anulou um gol do Flamengo, assinalando impedimento inexistente de Jean. Mesmo em desvantagem no placar, o Vasco insistiu em permanecer na defesa e pouco perigo ofensivo ofereceu ao gol de Júlio César. A melhor oportunidade foi em uma bola cabeceada, para fora, pelo zagueiro Wescley, aos 40 minutos. No segundo tempo, o Vasco persistiu nos erros da primeira etapa e o Flamengo seguiu com o domínio da partida. Aos 9 minutos, Felipe cobrou uma falta, Jean cruzou a bola pela direita e Fabiano Eller, de cabeça, fez o segundo gol rubro-negro. A partir dos 21 minutos, a partida ficou tumultuada, com a expulsão do volante Da Silva, do Flamengo. Revoltado, o técnico rubro-negro Abel Braga invadiu o campo e também foi expulso pelo juiz. Um novo tumulto, 15 minutos depois, provocou novas expulsões, desta vez, de Wescley, e do zagueiro Júnior Baiano, que havia substituído o meia Zinho, aos 25 minutos. Em desvantagem, o Vasco tentou descontar a diferença no placar, mas Ygor e o atacante Cadu não aproveitaram as chances, tendo seus chutes defendidos pelo goleiro Júlio César. Mas, aos 47 minutos, já nos descontos, o meia Coutinho chutou forte de direita, na entrada da grande área, no canto esquerdo do goleiro, e marcou o único gol vascaíno.